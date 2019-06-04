الصين ترفض البيان الأمريكي "المتغطرس" بشأن أحداث تيانانمين

أعربت الصين عن "استيائها ورفضها الشديدين" لبيان أمريكي يدعو بكين إلى تقديم تقرير كامل عن حملتها في ساحة تيانانمين، والإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين بسبب مطالبتهم بحقوق الإنسان.



وذكرت السفارة الصينية في واشنطن في بيان لها أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية صدر "من منطلق التحامل والغطرسة".



ووصفت السفارة موقف الولايات المتحدة بأنه "إهانة للشعب الصيني وانتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".



وأضافت أن "الصين حكومة وشعبا توصلت إلى حكم بشأن ذلك الحادث السياسي أواخر الثمانينيات، وأن حقوق الإنسان بالصين في أفضل فترة على الإطلاق".



ودعت الولايات المتحدة الصين يوم الثلاثاء إلى إجراء إحصاء كامل للقتلى والمفقودين بعد قيام الجيش بقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الميدان السماوي (تيانانمن) قبل ثلاثين عاما.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذا التحرك من شأنه "منح راحة نفسية للضحايا الكثيرين لهذه الصفحة المظلمة من التاريخ". كما دعا البيان إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب سعيهم إلى نيل حقوق الانسان والحريات.