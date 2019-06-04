ردًا على بيكنباور.. كلوب: لديّ عقد طويل الأجل مع ليفربول

رد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على تصريحات أدلى بها لاعب كرة القدم الألماني الشهير فرانز بيكنباور، التي قال فيها إنه يرغب في أن يقوم كلوب بتدريب نادي بايرن ميونخ في يوم ما.



وقال كلوب 51 عاما لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول".

وأوضح أنه يشعر بالسعادة "عندما يقول فرانز شيئا مثل هذا".



وتابع: "هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول ويعتقد أن كلوب ليس جيدا، وبجانب هذا فإن بايرن وبوروسيا دورتموند لديهما مدربين جيدين"وأردف: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ربما يكون هناك مدربين مختلفين تماما في الصورة حينذاك".



وفي أعقاب فوز كلوب مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، أعرب بيكنباور عن أمله في أن يتولى مواطنه تدريب بايرن ميونخ يوما ما.



وقال بيكنباور 73 عاما في تصريحات صحفية "لا أريد شيء أكثر له باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما".



وأضاف "ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربي العالم".



يشار إلى أن كلوب يدرب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له تدريب فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.

