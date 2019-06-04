تفجير جديد يستهدف مركز شرطة بدرنة الليبية

أفادت قناة 218 الليبية، بأن تفجير إرهابي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، مركز الشرطة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة شرق ليبيا، من دون أي خسائر بشرية، وهو التفجير الثاني من نوعه خلال يومين.



ونقلت القناة عن مصدر خاص قوله، إن التفجير تم عن طريق حقيبة وضعت عند سور مدرسة الانتفاضة المجاورة للمركز.



يأتي هذا بعد تفجيرين مزدوجين استهدفا مقرين تابعين لغرفة عمليات الكرامة، الأول بالقرب من مدرسة القدس والآخر بالقرب من معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء، صباح السبت في مطلع هذا الأسبوع.



كما يأتي هذا بعد مرور نحو عام عن تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتمركزة بها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن.