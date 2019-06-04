بالصور.. المسلمون فى باكستان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

اكتظت المساجد والساحات فى باكستان بالمصلين لقضاء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله داعين لجميع مسلمى العالم بالخير والبركة.



وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" يقوم المسلمون فى باكستان بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين.



وفى عيد الفطر يرتدى المحتفلون الملابس الجديدة وإعداد الأطعمة والحلويات وزيارة الأهل والأقارب ومساعدة الفقراء فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيّام يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهانى.

