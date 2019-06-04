أمريكا تسجل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى

قال مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة الأمريكي يعملون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي.



وبهذا يكون عدد الحالات المؤكدة هذا العام وصل إلى 981 حالة، في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992، فيما حذرت المراكز البحثية من أن هناك بعض الحالات المصابة بالحصبة، معرضة للموت.



فيما تقول الاحصائيات أن نسبة انتشار الحصبة ارتفعت أربعة في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو مقارنة بالأسبوع السابق، كما تفشت الحصبة في 26 ولاية، وهو التفشي الأسوأ منذ 1992.



يأتي ها فيما أرجع مسؤولو الصحة الأمريكية نسبة التفشي السريعة الى رفض الآباء الأمريكيين تحصين أطفالهم، بسبب شائعات انتشرت بأن المصل المضاد للحصبة يصيب الأطفال بالتوحد.

