استمرارًا لعمليات القمع.. تركيا تتجسس على معارضيها فى السويد

نشر موقع "نورديك مونيتور"وثائق سرية خاصة بوزارة الخارجية التركية، أوضحت أن الخارجية التركية، قامت بمحاولات إسكات الصحفيين الأتراك المعارضين والناقدين لها في السويد.



وكشفت الوثائق الحكومية التركية، عن إدراج التغريدات والمقالات التي نشرها الصحفيون تحت بند "دليل على الإرهاب"، كما أوضحت الوثائق أن الحكومة التركية كانت تبحث عن طريق السرية لتسلم الصحفيين المنفيين من السويد من خلال العلاقات الثنائية أو آليات الانتربول.



كما كشف الموقع الستار عن واحدة من هذه الوثائق الحكومية والمسماة باسم "المديرية العامة لشئون البحث والأمن، والمؤرخة في 8 مارس 2019، حيث أوضحت الوثيقة أن وزارة الخارجية تجسست على المنظمة السويدية ومؤسسيها الذين ينتقدون نظام رجب طيب أردوغان القمعي.