وزير تونسى: المفاوضات لم تتوقف مع الصين حول مشروع المهدية السياحى

أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أن المفاوضات لم تتوقف مع الجانب الصيني لتهيئة المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" في محافظة المهدية بشرق تونس.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن العذاري قوله إن "المفاوضات جارية مع الجانب الصيني حول هذا المشروع القادر على دفع الحركة السياحية والتجارية والخدماتية بالمحافظة".



ووصف المستثمر الصيني الذي تجري المفاوضات معه لتنفيذ هذا المشروع بأنه "فرصة مهمة للاستثمار، وموردا كبيرا لإحداث مواطن الشغل".



ويشمل المشروع، الذي يمتد على 142 هكتارا وميناء ترفيهيا على مسطح مائي يناهز 26 هكتارا، ومساحة مهيئة في حدود 116 هكتارا، حيث بلغت تكلفة أعمال التهيئة، التي انتهت بنسبة 100 %، 60 مليون دينار (20 مليون دولار).



وتأمل تونس التي تربطها بالصين علاقات تعاون اقتصادية وثيقة تشمل مجالات الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، في مزيد من تعزيز التعاون المالي والاستثماري مع الصين من خلال الاستفادة من مناخ الاستثمار الجديد في البلاد، وما يوفره من امتيازات مهمة.