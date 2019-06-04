الصين وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتعين على الصين وفرنسا التنفيذ الجيد للتوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين.



وأضاف أنه يتعين على كل بلد احترام الشواغل الأساسية والعادلة للبلد الآخر ووضعها في الاعتبار، سعيا إلى الارتقاء بالتعاون البراجماتي بين البلدين إلى مستوى جديد، ودعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا في ظل الظروف الجديدة.



وأوضح وانغ أن سلوكيات الأحادية والحمائية والتنمر تؤثر سلبا في الوقت الراهن على النظام الاقتصادي العالمي وستكون لها عواقب سلبية وخيمة على الحوكمة العالمية والسلام والاستقرار العالميين.



وأضاف أنه يتعين على الصين وفرنسا، بوصفهما بلدين مستقلين ومؤثرين في العالم، تعزيز نواحي التنسيق الاستراتيجي والتعاون في لعب دورهما الواجب في الحفاظ على السلام والنظام العالميين.