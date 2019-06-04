الصين وروسيا تستفيدان من حسن الجوار والتعاون المربح للطرفين

قال السفير الصيني لدى روسيا، لي هوي، إن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، تتعمق باستمرار، كما أن النتائج المثمرة للتعاون البراجماتي بين البلدين تعود بالنفع بشكل متزايد على البلدين وشعبيهما.



وقال لي لوكالة أنباء (شينخوا) خلال مقابلة أخيرة معه، إن الجانبين أسسا شراكة تنسيق استراتيجية شاملة تقوم على مبادئ المساواة، والثقة والدعم على نحو متبادل، والازدهار المشترك، والصداقة الممتدة، وارتقي الجانبان باستمرار إلى آفاق جديدة في علاقاتهما الثنائية.



وقد أدلى الدبلوماسي الصيني بتصريحاته تلك قبيل زيارة الدولة المقبلة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا وحضوره المنتدى الاقتصادي الدولي الثالث والعشرين في مدينة سان بطرسبرج الروسية.



وأكد لي أن" الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ سلسلة من التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين، من أجل مواصلة تعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وزيادة توطيد الأساس الاجتماعي للصداقة بين شعبي البلدين لأجيال مقبلة، وتيسير تنمية أعظم للعلاقات بين البلدين".



وأشار إلى أن حكومتي الصين وروسيا اتفقتا على ترجمة علاقاتهما السياسية رفيعة المستوى إلى تعاون براجماتي، مستشهدا بحجم التجارة الثنائية الذي تخطى 100 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، كنتيجة إيجابية لجهودهما المشتركة.



وقال لي "إنه خلال السنوات الأخيرة، شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا اختراقات جديدة في الحجم والجودة معا، مع تنامي القوة الدافعة الداخلية"، مشيرا إلى أن التعاون في قطاع الطاقة وتشييد البنية التحتية حقق نتائج مثمرة.



من ناحية أخرى، شهدت التجارة بين الصين وروسيا نموا مستمرا في المنتجات الزراعية، كما شهد التعاون الثنائي في مجال السياحة وعلى المستويات المحلية في البلدين إزدهارا أيضا.



وذكر لي أيضا أن البلدين أقاما آليات للتعاون الإقليمي في " نهر يانغتسي- نهر الفولجا" و"الشمال الشرقي للصين- وأقصى الشرق الروسي"، كما أقاما علاقات توأمة بين 140 مدينة ومنطقة على مستوى المقاطعات بين البلدين.



وقال لي إن الصين وروسيا ستسعيان إلى تحقيق الهدف الخاص بوصول حجم التجارة بين البلدين إلى 200 مليار دولار في أسرع وقت ممكن.



وأضاف أنه لتحقيق تلك الغاية، سيواصل الجانبان تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والطيران والفضاء الجوي والبنية التحتية، والسعي لتسخير الإمكانات في التعاون الإقليمي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات أخرى.