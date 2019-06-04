الاتحاد الإفريقى يدين العنف فى السودان ويحث على حماية المدنيين

أدان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بشدة تصاعد العنف الذي شهده السودان.



وقال الاتحاد الأفريقي في بيان"يدين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة العنف الذي اندلع اليوم وأسفر وفق تقارير عن وقوع حالات وفاة والعديد من الإصابات بين المدنيين."



وحث رئيس الكتلة الأفريقية، التي تضم 55 عضوا، "على إجراء تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة كل من ثبتت مسؤوليتهم."



وحث أيضا المجلس العسكري الانتقالي في السودان على "حماية المدنيين من مزيد من الأذى."



تأتي مناشدة رئيس المفوضية العاجلة عقب اتهام جماعات معارضة ومؤسسات غير رسمية سودانية القوات العسكرية بمهاجمة منطقة الاعتصام وسط إطلاق نار كثيف.



لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي نفى الأنباء الخاصة بتفريق المعتصمين وسط الخرطوم.



ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.