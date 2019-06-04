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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:11 ص

الأوقاف: الإخوان تتخذ من تفكيك الدول منهجا ثابتا وأيدلوجية راسخة

الأوقاف: الإخوان
أميرة العناني
dostor.org/2653462

قالت وزارة الأوقاف إن ما تبثه القنوات والمواقع الإخوانية والصفحات المشبوهة لعناصرها، وما ينشر من إصدارات أو مقالات لعناصر هذه الجماعة من أهل الشر، تؤكد أنهم لا يؤمنون بوطن ولا دولة وطنية.

وأضافت في بيان لها، أن من يدور في ركابها من الجماعات والعناصر الضالة ومن يلتف حولها ومن يدعمها من الدولة والجهات الراعية للإرهاب أو الداعمة له، يؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك أن هؤلاء جميعا قد اتخذوا من العمل على تفكيك الدول العربية وإفشالها منهجا ثابتا وأيدلوجية راسخة، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية، والوطن في منظورهم مجرد حفنة تراب.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنهم يبنون استراتيجيتهم على إفشال الدول، لأنهم يرون أن كل ما يقوى الدولة يضعف الجماعة، مشيرا إلى أن كل ما يضعف الدولة يقوي الجماعة.

وتابعت أن مصلحة التنظيم عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة، بل فوق مصلحة الدين، فهذه الجماعات الضالة المأجورة العميلة المستخدمة ضد أوطانها لا تقوم ولا تتغذى إلا على أنقاض الدول وحطامها، مما يتطلب العمل الجاد على اجتثاث هذا الفكر الضال وبيان زيفه وزيغه وضلاله وإضلاله وتحريفهم الكلم عن مواضعه.

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