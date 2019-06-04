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رياضة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:46 ص

فرانز بيكنباور: أتمنى أن يدرب كلوب فريق بايرن ميونيخ

فرانز بيكنباور: أتمنى
أمينة ذكي
dostor.org/2653454

قال أسطورة الكرة الألمانية السابق، فرانتس بكنباور لوكالة فرانس برس، إنه يريد رؤية يورجن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في صفوف بايرن ميونيخ الذي عانى هذا الموسم على الساحة الأوروبية.

وقال بكنباور، "لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الأيام، سيكون خيارا جيدا، يأتي هذا فيما أثنت الصحف الألمانية على كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند غريم النادي البافاري، عقب الحاقه الهزيمة بتوتنهام السبت بهدفين نظيفين.

كما قال بكنباور (73 عاما) في حديث خاص لمجلة "بيلد"، أعتبر كلوب "أحد أفضل المدربين في العالم"، موضحا "جلب كلوب أسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا... ما بدأه في دورتموند، صقله في ليفربول".

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