العثور على جثتى رضيعين بعد 5 أيام من غرق قارب سياحى فى المجر

أكدت الشرطة المجرية العثور على جثتين أخريين لرضيعين في نهر الدانوب، بعد خمسة أيام من غرق قارب سياحي على متنه 33 كوريا جنوبيا وطاقم مجري من شخصين في بودابست.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على إحدى الجثتين في قرية هارتا المجرية، وما زالت السلطات تعمل على التعرف على هويتها.



وعثر الغواصون الذين تفقدوا حطام القارب الغارق على الجثة الثانية.



وتم إنقاذ سبعة أشخاص فقط من القارب "هابلياني"، بينما تم انتشال جثث سبعة كوريين جنوبيين بعد أن غرق سريعا ليل الأربعاء الماضي عقب اصطدامه بقارب آخر أكبر حجما.



ولا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين.



واضطرت فرق إنقاذ مجرية وكورية جنوبية لإرجاء محاولتها للوصول للسفينة الغارقة، التي ربما يوجد داخلها عدد من الجثث، بسبب ارتفاع مياه نهر الدانوب وتلاطم أمواجه.