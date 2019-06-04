الكونجرس يعرض مشروع قانون التعافى من الكوارث على ترامب

أقر الكونجرس الأمريكي، تشريعًا ينص على توفير تمويل طارئ بقيمة 19.1 مليار دولار، لجهود التعافي من الكوارث، في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك بورتوريكو، وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا.



جاءت الموافقة النهائية في الوقت الذي صوت فيه مجلس النواب بأغلبية 354 صوتًا، مقابل 588 لصالح هذا الإجراء، الذي تنازع عليه المشرعون مع ترامب لعدة أشهر، فيما وافق عليه مجلس الشيوخ في أواخر الشهر الماضي، وقال ترامب إنه يؤيد ذلك.



يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على االسلع المكسيكية للضغط على المكسيك في أزمة الهجرة.

