تجمع المهنيين السودانين يخالف مجمع الفقه ويعلن اليوم "عيد الفطر"

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الذي أطلق عليه "عيد الشهيد"، في حين أعلن مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم أن الثلاثاء هو اليوم المكمل لرمضان وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.



ودعا تجمع المهنيين، مساء الإثنين، السودانيين الى الحشد والصلاة اليوم الثلاثاء في "عيد الشهيد"، حسبما ذكرت صحيفة "باج نيوز" السودانية.



كما دعا المواطنين للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تمامًا بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية.



وسقط نحو 31 شهيدًا وعشرات الجرحى، إثر فض قوات أمنية مشتركة في وقت باكر من صباح الإثنين، الاعتصام القائم منذ ابريل الماضي أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.



بالمقابل، أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان، أن اليوم الثلاثاء هو اليوم المكمل لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.