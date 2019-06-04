المحتجون على زيارة الرئيس الأمريكى لبريطانيا يطلقون "بالون ترامب"

يحلق بالون ترامب الصغير، كطفل رضيع يرتدي حفاضات، خارج البرلمان البريطاني في لندن، اليوم الثلاثاء، في إطار الاحتجاجات ضد زيارة ترامب للندن واحتجاجًا على سياساته الداخلية والخارجية.



ومن المتوقع أن يطير المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار "20 قدمًا" فوق ساحة البرلمان لمدة ساعتين، عندما يجري ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، القريبة من منطقة داونينج ستريت.



ووصل ترامب وزوجته ميلانيا يوم الإثنين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، بدأت بمأدبة في قصر باكنجهام مساء الإثنين.



قوال أجوب فراجي، أحد منظمي الاحتجاج ببالون ترامب: "نرسل رسالة تضامن واضحة للغاية للمتضررين من سياساته الدنيئة - ونقول بصوت عال وواضح أن الرئيس الأمريكي لا يستحق معاملة السجادة الحمراء".



وفي وسط لندن، من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في "كرنفال المقاومة" في وقت لاحق اليوم للتعبير عن معارضتهم للرئيس ترامب، وسيكون من بين المشاركين نشطاء بيئيون وناشطون مناهضون للعنصرية ومتظاهرون في مجال حقوق المرأة.