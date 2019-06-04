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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:14 ص

بالصور.. "الحرية المصرى" ينظم زيارة لمستشفى أيادى المستقبل بالإسكندرية

بالصور.. الحرية المصرى
محمد الشريف
dostor.org/2653447

نظمت أمانه شباب حزب الحرية بالإسكندرية زيارة لمستشفى أيادي المستقبل لعلاج مرضى السرطان بالمجان، كما قامت بمشاركة المرضى ورسم الابتسامة على وجههم، كما تم الاستماع من المسئولين بالمستشفى لبعض المشكلات، وجارى العمل من أمانة الشباب وقيادات الحزب على حلها.

وتأتي الزيارة بناءً على تعليمات من رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام للحزب أحمد مهني، وتحت إشراف أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية الدكتور إسماعيل أبو كليلة، وذلك من منطلق إيمان الحزب بضرورة مد العون والمساعدة لمرضى السرطان، ومشاركتهم لحظات فرح وسعاده لرسم البسمة على وجوههم.

وجهه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، التحية والشكر لجميع قيادات وكوادر وشباب الحزب بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن باقى الأمانات بالمحافظات سيقومون بزيارات مماثلة للمرضى بمختلف المستشفيات بصفة عامة، ومستشفيات ومراكز علاج مرضى السرطان بصفة خاصة.

بالصور.. "الحرية المصرى" ينظم زيارة لمستشفى أيادى المستقبل بالإسكندرية
بالصور.. "الحرية المصرى" ينظم زيارة لمستشفى أيادى المستقبل بالإسكندرية
بالصور.. "الحرية المصرى" ينظم زيارة لمستشفى أيادى المستقبل بالإسكندرية
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