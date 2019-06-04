القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:17 ص

المكسيك: رسوم ترامب الجمركية سوف تضر الولايات الأمريكية

المكسيك: رسوم ترامب
أمينة ذكي
dostor.org/2653446

قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكي جراسيلا ماركيز، إن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرضها على الصادرات المكسيكية ستؤثر على كل الولايات الأمريكية الخمسين، وتضر بسلاسل القيمة والمستهلكين والوظائف المرتبطة بالتجارة في كلا البلدين.

فيما قال وزير الزراعة فيكتور فيلالوبوس، في بيان مشترك مع ماركيز وغيرها من كبار المسؤولين الحكوميين، إن التعريفات المقترحة سوف تسبب أضرارًا اقتصادية كلية لقطاع الزراعة تبلغ 117 مليون دولار شهريًا في كلا البلدين.

وقال "ترامب"، الأسبوع الماضي، إنه سوف يفرض تعريفة شاملة بنسبة 5٪ على الواردات المكسيكية من 10 يونيو، في محاولة للضغط على المكسيك لمعالجة التدفقات الكبيرة للمهاجرين معظمهم من أمريكا الوسطى الذين يمرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

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