المكسيك ترفض طلب واشنطن باستضافة طالبى اللجوء فى أمريكا الوسطى

قالت المكسيك، إنها سترفض فكرة أمريكية لاستضافة جميع طالبي اللجوء في أمريكا الوسطى، إذا طرحت في محادثات هذا الأسبوع مع إدارة ترامب، التي هددت بفرض رسوم جمركية إذا لم تقم المكسيك باتخاذ إجراءات صارمة على الهجرة غير الشرعية.



وقال الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه سيفرض تعريفة شاملة على الواردات المكسيكية من 10 يونيو في محاولة للضغط على المكسيك لمعالجة التدفقات الكبيرة للمهاجرين، معظمهم من أمريكا الوسطى الذين يمرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة.



وأزعج هذه التهديد بالفعل الأسواق العالمية، التي تعاني من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما انخفض سعر النفط مساء أمس، حيث أدت النزاعات التجارية الأمريكية مع البلدين إلى تعميق المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط الخام.



كما قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن البلاد ملتزمة بمواصلة العمل لمنع المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى من الوصول إلى الحدود الأمريكية.

