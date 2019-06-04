اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة فى السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثين شخصًا جرّاء تقارير عن فضّ القوّات السودانيّة الإثنين الاعتصام الذي يُطالب بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.



وتُعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدّمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.



من جهتها، أشارت لجنة الأطبّاء السودانيّين المقرّبين من المتظاهرين إلى أنّ أكثر من 30 شخصًا قُتلوا وجرح العشرات في أعمال العنف تلك.



وصرّح ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمم المتّحدة "ما هو واضح بالنسبة إلينا، هو أنّ قوّات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضدّ مدنيّين. هناك أناس ماتوا. هناك أشخاص أصيبوا".



وحضّ جوتيريش السُلطات السودانيّة على تسهيل إجراء تحقيقٍ مستقلّ في حالات الوفاة وضمان محاسبة المسؤولين.