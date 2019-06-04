دراسة: الهزات الأرضية تسبب ارتفاعا بمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

كشفت دراسة أسترالية، عن أن الهزات الأرضية الكبيرة يمكن أن تسبب ارتفاعا بمستوى البحر أسرع كثيرا مما يسببه تغير المناخ، بما يجعل الهزات الأرضية أكثر إثارة للقلق لبعض الدول الجزرية في المحيط الهادي.



واكتشف البروفيسور شين-تشان هان، من جامعة نيوكاستل، أن مستويات البحر في ساموا الأمريكية، ارتفعت أكثر بخمس مرات عن المعدل العالمي، نتيجة حدوث هبوط أو انخساف في الأرض، وهو أثر غرق في قشرة الأرض ناجم عن هزات أرضية في ساموا- تونغان عام 2009.



وقال هان: "إن هذا يمكن أن يكون أكثر خطورة للمنطقة من آثار تغير المناخ".



وأوضح: "أن ارتفاع مستوى البحر المتوقع من حدوث هبوط في الأرض في ساموا الأمريكية هو مماثل، إن لم يكن أكثر، مما توقعته لجنة تغير المناخ بين الحكومات، من ارتفاع في جزر ساموا، نتيجة تغير المناخ، ضمن سيناريو أعلى ارتفاع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".



وباستخدام بعض الصور والمعطيات الأخرى المأخوذة جوا، أظهر هان أنه خلال 8 سنوات تبعت الهزة الأرضية، هبطت الأرض في ساموا الأمريكية بمعدل 16 ملم بالسنة، مقارنة مع 8-10 ملم في السنة في ساموا.