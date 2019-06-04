مون يناقش مع واشنطن التحالف الكورى الأمريكى

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ورئيس البنتاجون، على ضرورة الحفاظ على التحالف القوي بين البلدين، والحفاظ على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نظرًا لرفض الأخيرة اتخاذ المزيد من خطوات لنزع السلاح النووي.



وقال "مون"، في اجتماع مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في البيت الأزرق: "إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي شيء آخر، وذلك من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار وإحلال سلام دائم".



وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى دعم الولايات المتحدة عملية السلام على أساس تحالف قوى، وفقًا لما صرحت به "كو مين-جونج" المتحدثة باسم الرئاسة.



هذا وورد عن شاناهان قوله: "إن الموقف الدفاعي المشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يساهم في بناء غرفة دبلوماسية ضرورية لحل سلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية".