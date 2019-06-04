مدرب الاتحاد السكندري يعلن انتهاء علاقته بالنادي

أبدي طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سموحة، وضمانه البقاء في مسابقة الدوري المصري بشكل رسمي وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



وقال طلعت يوسف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة، وكان هناك التزام تكتيكي داخل الملعب من اللاعبين، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم".



وأضاف:"هناك عوامل ساعدتنا على الفوز بالمباراة، على رأسها دفع المدير الفني لسموحة ببعض اللاعبين البدلاء والناشئين".



وأوضح:"علاقتي انتهت مع الاتحاد بنهاية مباراة سموحة، وهذا كان اتفاقي مع محمد مصيلحي، رئيس النادي".



ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الـ 34 من مسابقة الدوري.

