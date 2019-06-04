طارق العشري: أضعنا الفوز على الزمالك

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن فريقه أضاع الفوز أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.



وقال "العشري" في تصريحات صحفية، عقب المباراة، إنه لو نجح لاعبيه في تسجيل الفرص التي لاحت لهم لخرجوا بالفوز والنقاط الثلاث.



وأضاف: "قدمنا مستوى مميز وأنهينا الموسم بشكل مشرف في مباراة الزمالك ويجب استثمار ذلك في الموسم المقبل ودرس كبير للتخطيط بشكل رائع حتى نتلاشى أي أخطاء".



وأوضح "أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل رائع في اللقاء وأحكمنا السيطرة على النجوم حتى النهاية".



وأضاف: "سأجتمع مع إدارة الحدود خلال أيام وسأحسم مصيري مع الفريق في الموسم المقبل".



وتعادل الزمالك مع حرس الحدود 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.