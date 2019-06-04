اليمن.. اليوم "عيد" فى عدن و"رمضان" فى صنعاء

شهد اليمن، مساء أمس الإثنين، انقسامًا في ثبوت رؤية هلال شوال، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي تتخذ من مدينة عدن (جنوب اليمن) عاصمة مؤقتة لها، وبين جماعة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.



وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية التابعة للحكومة للشرعية، ثبوت رؤية هلال شوال، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في اليمن.



وقالت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إنه وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.



وأضافت، أنه وبعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجريًا، بذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



من جانبها، أعلنت دار الإفتاء التابعة للحوثيين، أن اليوم الثلاثاء، هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال، وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر.



وأوضحت في بيان لها، أن لجنة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) قامت مساء أمس الإثنين بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال أثناء الغروب وبعده، وتعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1440هجريًا.



وتعد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها الانقسام في ثبوت رؤية شوال في اليمن، مما آثار هذا الانقسام موجة غضب وسخرية اليمنيين.