تعرف على تردد قناة "تايم سبورت" الفضائي والأرضي (فيديو)

انطلقت يوم السبت الموافق 25 مايو، قناة "تايم سبورت" لنقل بطولة أمم إفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.



ويأتي تردد قناة تايم سبورت الفضائي على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضي UHF 32.



قناة تايم سبورت تنقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات أمم إفريقيا 2019.

