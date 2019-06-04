عشرات الآلاف يؤدون "التراويح" الأخيرة في رحاب الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، الليلة، صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أعلن من قلب المسجد الأقصى أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غـد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.



وانتشر المصلون في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في حين اشتكى تجار البلدة من اجراءات الاحتلال والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التسوق والحالة الشرائية والتجارية في محالها.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية الى وسط المدين لتأمين مسيرات المستوطنين التي طافت حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الاقصى وتضمنت رقصات بأعلام الاحتلال في باحة باب العامود وشارع الواد المفضي الى أبواب الاقصى الرئيسية.

