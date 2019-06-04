واشنطن تتحدى بكين وتبيع 34 طائرة استطلاع لحلفائها في بحر الصين الجنوبي

مضت إدرة ترامب قدما، في عملية بيع طائرة بدون طيار للمراقبة، لأربعة من حلفائها في منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث قال القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، إن الطائرات بدون طيار سوف توفر قدرات أكبر لجمع المعلومات الاستخباراتية مما قد يحد من النشاط الصيني في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



جدي بالذكر أن شاناهان، لم يذكر اسم الصين مباشرة عندما وجه له سؤالا حول تسمية "الجهات الفاعلة" التي تزعزع استقرار المنطقة، جاء ذلك في خطاب ألقاه في حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة يوم السبت، لكنه تابع القول إن الولايات المتحدة لن تتجاهل السلوك الصيني.



فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها ستبيع 34 طائرة من طراز ScanEagle، من صنع شركة بوينج إلى حكومات ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون دولار.



وتطالب الصين تطالب بحقها الكامل في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، وكثيرا ما تهاجم الولايات المتحدة وحلفائها في العمليات البحرية بالقرب من الجزر التي تحتلها الصين، حيث تهاجم الصين عادة بروناى وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام لان لديهم مطالبات متنافسة معها.



فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المبيعات، شملت قطع الغيار والإصلاح، ومعدات الدعم، والأدوات، والتدريب، والخدمات الفنية، ومن المتوقع الانتهاء من العمل في المعدات بحلول مارس 2022.