غسان سلامة يتهم مجلس الأمن بالعجز عن حل الأزمة الليبية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن مجلس الأمن الدولي عاجز تمامًا عن إصدار قرار أو بيان رئاسي أو حتى بيان صحفي بخصوص ما يحدث في ليبيا.



وأضاف سلامة في تصريحات تليفزيونية رصدتها صحيفة المتوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتمكن من إقناع الدول الكبرى في مجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف صارم مما يحدث، في إشارة إلى الحرب التي يخوضها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب.



وأوضح أن الانقسام في المجلس يشغل باله أكثر من الانقسام على الأراضي الليبية على حد تعبيره.



يشار إلى أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إتهم في 25 مايو الماضي، غسان سلامة بأنه تحوَّل إلى "وسيط منحاز" في النزاع الليبي، حيث قال في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا".