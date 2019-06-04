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رياضة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:10 ص

الزمالك يتعادل مع حرس الحدود وبتروجيت يهبط للدرجة الثانية

الزمالك يتعادل مع
وكالات
dostor.org/2653421

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل 11 أمام مضيفه حرس الحدود خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وهبط فريق بتروجيت رسميا من الدوري الممتاز بعد تعادله سلبيا مع المقاولون العرب في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز وادي دجلة على الانتاج الحربي 2 1 والاتحاد السكندري على سموحة 3 1.

وتقدم حرس الحدود بهدف سجله بهاء مجدي، لاعب الزمالك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 وتعادل خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة 64.

ورفع الزمالك رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وتتبقى لديه ثلاث مباريات، بفارق ست نقاط خلف الأهلي المتصدر، والذي تتبقى له مباراتان، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للزمالك تحت قيادة خالد جلال، بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق عقب رحيل السويسري كريستيان جروس.

كما يعد هذا التعادل هو الثاني على التوالي للزمالك والثامن له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والخسارة في ثلاث مباريات.

وفي مباريات الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة، هبط فريق بتروجيت رسميا من الدوري الممتاز عقب تعادله سلبيا مع ضيفه المقاولون العرب.

ورفع بتروجيت رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع، ليرافق فريقي الداخلية والنجوم، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة.

كما فاز وادي دجلة على الإنتاج الحربي 2 1.

وسجل هدفي وادي دجلة محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وإبراهيما نداي في الدقيقة 63، فيما سجل هدف الإنتاج الحربي أحمد مجدي الحسيني في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة.55ورفع وادي دجلة رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الانتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز الاتحاد السكندري على ضيفه سموحة 3 1.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري رزاق سيسي في الدقيقة الثالثة وكريم الديب في الدقيقة 29 وفارس مجاهد، لاعب سموحة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79، فيما سجل هدف سموحة حسام حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد سموحة عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

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