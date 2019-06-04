أمريكا محبطة من انهيار حقوق الإنسان في الصين

أعلنت الولايات المتحدة، أن آمالها في تحقيق تقدّم في ملف حقوق الإنسان في الصين قد "تبدّدت" بعد مرور 30 عاما على القمع الدموي لحركة تيان انمن المطالبة بالديمقراطية، في حين أصدرت بكين تعليقا نادرا على الواقعة أكدت فيها أنها قد "حصّنت" نفسها ضد الاضطرابات.



وبعد أن حاولت الصين فرض تعتيم إعلامي عشية ذكرى قمع الحركة الاحتجاجية في الرابع من يونيو 1989، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"حركة احتجاجية بطولية" لا تزال تحرّك "ضمير الشعوب المحبة للحرية حول العالم".



وقال بومبيو في بيان "في العقود التي تلت (القمع)، كانت الولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي اندماج الصين في المجتمع الدولي إلى مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا. لقد تبددت هذه الآمال".



وتابع "اليوم، يتعرّض المواطنون الصينيون لموجة جديدة من الانتهاكات، بخاصة في شينجيانغ، حيث تحاول قيادة الحزب الشيوعي بطريقة منهجية خنق ثقافة الأويغور والقضاء على المعتقد الإسلامي".



وبحسب تقديرات منظمات حقوقية اعتقلت الصين نحو مليون مسلم في شينجيانغ، فيما تقول الصين إن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ هي "مراكز تدريب مهني" لإبعاد المواطنين عن التطرّف وإعادة إدماجهم في المجتمع.



وليل الثالث الى الرابع من يونيو 1989، أنهت دبابات الجيش الصيني بشكل وحشي سبعة أسابيع من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية بقيادة الطلاب في ساحة تيان انمن في بكين.