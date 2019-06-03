القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
اقتصاد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:54 م

أسعار النفط تواصل تراجعها لليوم الرابع في التعاملات الأمريكية

أسعار النفط تواصل
وكالات
dostor.org/2653414

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة النفط تراجعا جديدا في تعاملات امس الاثنين وذلك لليوم الرابع، في ظل استمرار المخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت أسعار النفط سلبا بتقرير عن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة والذي أشار إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال مايو الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي 30 شهرا.

وبعد بداية ضعيفة للتعاملات، ارتفع سعر النفط على خلفية التقارير بشان اعتزام دولة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة(اوبك بلس) مواصلة العمل معا للحد من تدفق الإمدادات إلى السوق العالمية.

وفي ختام التعاملات تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 25ر0 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 25ر53 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل. وكان السعر قد تراجع في بداية التعاملات إلى 11ر52 دولار للبرميل ثم ارتفع إلى 63ر54 دولار للبرميل خلال التعاملات قبل أن تنتهي التعاملات عند مستوى 25ر53 دولار للبرميل.

وفي تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط العالمي بمقدار 45ر0 دولار إلى 55ر61 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

في الوقت نفسه، استمر تراجع الأسعار رغم أنباء إضراب العمال في النرويج والذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط، والتقارير عن احتمال تمديد العمل بقرار دول "أوبك بلس" خفض إنتاجها بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا إلى ما بعد نهاية يونيو الحالي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

كازابلانكا.. نجوم وصناع الفيلم: «غيرنا شكل الأكشن»

"watch it" تعلن توقيع اتفاقية تعاون مع "الإنتاج الإعلامي" لحماية الحقوق الإنتاجية

هنا «الأسمرات»: أكبر مجتمع إنتاجي وحضاري بـ16 مليار جنيه

السعودية: غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

ألبومات الصور

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

هشام جابر يتفقد مستشفى طلبة الجامعة للاطمئنان على سلامة المرضى

محافظ كفر الشيخ: شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان

رياضة

الزمالك يتعادل مع حرس الحدود وبتروجيت يهبط للدرجة الثانية

بيبي: المنافسة بين بنفيكا وبورتو لن تؤثر على لاعبي منتخب البرتغال

"سكاي سبورت": يوفنتوس يريد استعادة بوجبا من يونايتد

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

الرئيس نيوز

بالصور: أنفاق "حزب الله" الممتدة داخل إسرائيل

عطل يصيب شبكة "فودافون" في كل أنحاء مصر

"استقالة جماعية" للوزراء المسلمين في حكومة سريلانكا

البنوك والبورصة "أجازة" من غد وحتى الأحد

أستاذ فقه يحسم الجدل: استطلاع الهلال مرة أخرى "مستحيل"

كشكول

"التعليم": استطعنا بناء نظام جديد يناسب المواصفات الدولية

وزير التعليم: إلغاء الكتاب المدرسي الورقي لأولى ثانوي

"التعليم": لدينا 256مركز تقدير الكتروني بالمحافظات

"التعليم": بدأنا في التطوير بشكل كامل منذ العام الماضي وهدفنا بناء الإنسان

"تعليم الغربية": تنسيق الثانوى العام يبدأ من 230 درجة

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"ناسا" تنتهي من اختبار التلسكوب العملاق "جيمس ويب" (فيديو)

أول تاكسي جوي يعمل بالهيدروجين (فيديو)

الهزات الأرضية تسبب ارتفاعًا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

الصحة

علماء يعدلون جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎