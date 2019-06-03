أسعار النفط تواصل تراجعها لليوم الرابع في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة النفط تراجعا جديدا في تعاملات امس الاثنين وذلك لليوم الرابع، في ظل استمرار المخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.



كما تأثرت أسعار النفط سلبا بتقرير عن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة والذي أشار إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال مايو الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي 30 شهرا.



وبعد بداية ضعيفة للتعاملات، ارتفع سعر النفط على خلفية التقارير بشان اعتزام دولة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة(اوبك بلس) مواصلة العمل معا للحد من تدفق الإمدادات إلى السوق العالمية.



وفي ختام التعاملات تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 25ر0 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 25ر53 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل. وكان السعر قد تراجع في بداية التعاملات إلى 11ر52 دولار للبرميل ثم ارتفع إلى 63ر54 دولار للبرميل خلال التعاملات قبل أن تنتهي التعاملات عند مستوى 25ر53 دولار للبرميل.



وفي تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط العالمي بمقدار 45ر0 دولار إلى 55ر61 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.



في الوقت نفسه، استمر تراجع الأسعار رغم أنباء إضراب العمال في النرويج والذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط، والتقارير عن احتمال تمديد العمل بقرار دول "أوبك بلس" خفض إنتاجها بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا إلى ما بعد نهاية يونيو الحالي.