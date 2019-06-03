"المهندسين" تعلن إجازة رسمية لموظفيها بالشرقية بدءا من الغد

أعلنت نقابة المهندسين بالشرقية برئاسة المهندس تامر سامي جعفر، عن موعد إجازات الموظفين بالنقابة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقالت النقابة أن الإجازة تبدأ من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء الموافق 5 يونيو على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم السبت الموافق 8 يونيو.



وكانت دار الافتاء المصرية، قد أكدت عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أول أيام عيد الفطر 2019 بعد غدٍ الأربعاء.



ونشرت دار الافتاء، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «دار الإفتاء المصرية تؤكد على ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك».



واستطلعت دار الافتاء اليوم، هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر 2019، ولم تتمكن من رؤيته وأعلنت أنه غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان 2019 والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.