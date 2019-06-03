ارتفاع أسعارالذهب وسط التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1323.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد نحو 1.6% إلى أعلى مستوياته منذ 28 فبرايرعند 1325.72 دولار للأوقية.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.28% لتبلغ عند التسوية 1327.90 دولار للأوقية.



وتلقت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ضربة جديدة حين تصادم البلدان مجددا في حوار شانغري-لا في سنغافورة يوم الأحد.