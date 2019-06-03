براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 30 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالمهندسين، وذلك براتب يصل إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 محاسب، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 24 سنة، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.



كما تطلب الشركة، 5 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك براتب 2000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 5 بائع، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة، وأيضا 10 شيف، بشرط ألا يقل عمره المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة 10 سنوات، وذلك براتب يتراوح من 4000 جنيه، إلى 5000 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 01221037103، أو 01011164143، والتواصل مع المديرالمسئول بالشركة محمد السمري، أو التوجه لمقر الشركة في 30 شارع جزيرة العرب، من شارع سوريا، المهندسين.