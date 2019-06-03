مقتل وإصابة 4 عناصر أمنية في اشتباكات مع مسلحين بلبنان

اندلعت مساء الاثنين، في طرابلس اللبنانية، اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل عريف وإصابة 3 أشخاص آخرين.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بمقتل العريف في قوى الأمن الداخلي، جوني خليل، بعد إصابته في الرأس وإصابة عنصرين أمنيين آخرين جراء إلقاء مجهولين قنبلة على سيارتهم وإطلاقهم نار عليها في "محلة الميناء" قرب "السنترال".



وذكرت الوكالة أن قوات الأمن أطلقت دوريات لتطويق مطلقي النار في شارع التوليد في طرابلس، وتضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.



كما تحدثت الوكالة عن سقوط جريح جراء إلقاء مجهول كان يستقل سيارة قنبلة صوتية أمام مدخل "سرايا طرابلس".