خاشانوف يقصي ديل بوترو من بطولة رولان جاروس

فجّر الروسي كارين خاشانوف مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أطاح بالأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو من الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بالفوز بثلاث مجموعات لواحدة.



واحتاج المصنف الـ11 عالميا لـ3 ساعات تقريبا من أجل الفوز بنتيجة 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.



وبهذا يستمر مسلسل خروج اللاعبين الأرجنتينيين من البطولة الباريسية، بعد توديع كل من ليوناردو ماير وخوان لونديرو وفيدريكو ديلبونيس ودييجو شفارتزمان.



وسيلتقي الروسي الشاب (23 عاما) في دور الثمانية مع النمساوي دومينيك تيم، الذي أقصى الفرنسي المخضرم جايل مونفيس بـ3 مجموعات دون رد 6-4 و6-4 و6-2.



وتعد هذه هي المباراة الثانية بين خاشانوف وتيم، علما بأن اللقاء الأول في نصف نهائي بطولة باريس للماسترز انتهى لمصلحة الروسي.



واكتملت بهذا ملامح دور الثمانية بثاني بطولات الجراند سلام، حيث سيلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف، وسيلتقي الفائز منهما مع خاشانوف أو تيم.



بينما على الجانب الآخر، ستجمع المواجهة السويسرية بين روجر فيدرير وستانيسلاس فافرينكا، وسيلتقي الفائز منهما مع المتأهل من الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب، أو الياباني كي نيشيكوري.