تقارير: مالكوم يرفض الرحيل عن برشلونة

رفض البرازيلي مالكوم، جناح برشلونة الإسباني الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.



مالكوم فشل في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للبارسا في الموسم الماضي، ولم يحصل على ثقة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق ليقترن اسمه بالرحيل عن النادي.



إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قالت إنه رغم تهميش فالفيردي لمالكون، فإن اللاعب لا يريد الرحيل عن النادي ويتطلع لاغتنام الفرصة بالوجود مع البارسا خلال الموسم المقبل.



وأضافت الإذاعة أن رحيل مالكوم عن النادي يتوقف على وجود طلب رسمي من الجهاز الفني لللاعب بمغادرة النادي، الأمر الذي لن يقف أمامه الجناح البرازيلي.



يذكر أن مالكوم (22 عامًا) شارك مع البارسا في 24 مباراة فقط بكل المسابقات على مدار الموسم المنقضي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.