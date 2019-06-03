تقارير: إنتر رفض التعاقد مع قائد أرسنال

رفضت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع الفرنسي لوران كوتشيلني قلب دفاع وقائد أرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويتبقى موسم واحد في عقد كوتشيلني مع أرسنال، وكانت عدة تقارير أشارت إلى انفتاح اللاعب على فكرة الرحيل عن النادي اللندني.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا إن بعض الوكلاء عرضوا كوتشيلني على إدارة إنتر خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يقابل العرض بالرفض من جانب إدارة "النيراتزوري".



أضافت الشبكة أن إدارة إنتر ترى أن الفريق بات لديه عدد كاف من المدافعين، بعد الاقتراب من الإعلان عن ضم الأوروجواياني دييجو جودين قلب دفاع وقائد أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.



وبعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن مباريات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي، شارك المدافع الفرنسي في 31 مباراة بكل المسابقات مع أرسنال وسجل خلالها 3 أهداف.