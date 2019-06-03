"جوميز" يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر‎

قدم الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم وهداف فريق الهلال السعودي التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وكتب جوميز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أتمنى من الله أن يجلب لكم السعادة والرخاء والسلام في هذه المناسبة المباركة".



وأتم "أتمنى لكم جميعا ولعائلاتكم عيد فطر سعيدا".



وقدم جوميز مستويات متميزة مع الهلال خلال الموسم المنصرم، خاصة في النصف الأول، لكن جهوده لم تكلل بالتتويج مع الفريق بأي لقب سوى السوبر المحلي بالفوز على الاتحاد.



وخسر الهلال لقب الدوري السعودي لصالح جاره النصر، بينما فقط فرصة اعتلاء منصة التتويج بالبطولة العربية، بعد الهزيمة 1-2 من النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية.