استعداد أمنية ورفع حاله الطوارئ لاستقبال عيد الفطر بالوادى الجديد

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي دور الشرطة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة، مطالبًا الاستمرار في الاستعداد واليقظة التامة التي عهدناه في رجال الشرطة المصرية للتصدي لأي مشكلة أمنية لأنهم درع مصر الواقي من الداخل ضد الإرهاب والجريمة بكل أشكالها.



جاء ذلك عقب مشاركته في الإفطار الجماعي الذي أقامته مديرية أمن الوادي الجديد، وذلك بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الخارجة، برفقة اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وجنود وصف وضباط قوات الأمن.



وأوضح المحافظ أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادت الخاصة بعيد الفطر، مشيرا الي أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة مرافق الخدمات.