الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بتونس
أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ مساء اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.
أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ مساء اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.
تمكنت الإدارة العامة جمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية كبيرة من الشيش الإلكترونية والعدسات اللاصقة، ...
أجرى للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة لأحياء المنطقة الشمالية "الشرابية شبرا الساحل روض الفرج"، وشدد خلالها على تكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع الرئيسية ...
تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم الإثنين، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على الاستعدادات، داخل المستشفى، تحسبًا لأى طوارئ خلال العيد، بهدف ...