مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الأمريكية

حذر مسئولون مكسيكيون اليوم، من أن التعريفات الجمركية الجديدة التى يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على بلادهم لن تؤدى الى وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.



ونقل راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن وزير الخارجية المكسيكى، مارسيلو ابرارد - الذى وصل اليوم الى واشنطن على رأس وفد رفيع - قوله " ان بلاده سوف تقدم الى المسئولين الامريكيين تقريرا عن الاثار السلبية لفرض مثل هذه التعريفات الجمركية على الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة".



من جانبها، اكدت سفيرة المكسيك بواشنطن، مارثا بارسينا، ان التعريفات الجمركية الامريكية يمكن ان تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى والمالى من شأنها ان تحد من قدرة المكسيك على مواجهة تدفق اللاجئين النازحين من دول امريكا الوسطى.



وكان الرئيس الامريكى قد اكد - قبيل مغادرته واشنطن الى بريطانيا - اعتزامه المضى قدما فى تطبيق التعريفات الجمركية ضد المكسيك مالم تتخذ الاجراءات الكفيلة بوقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة، وقال ترامب " من خلال المكسيك يصل الينا كل شىء المخدرات وتهريب البشر، المشكلة تكمن فى انهم يواصلون الكلام بلا فعل على مدار 25 عاما، ونحن نريد افعالا لا اقوالا، ان بمقدورهم فى المكسيك حل مشكلة الحدود خلال يوم واحد، اذا ما توافرت لديهم الرغبة، والا فاننا سوف نسحب الشركات الامريكية من المكسيك ".



من جانبه، اكد الرئيس المكسيك اندريس مانويل لوبيز، ان الحوار وليس الاجراءات القسرية هو الكفيل بتسوية التوتر القائم بين الولايات المتحدة والمكسيك.

