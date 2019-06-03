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سياسي
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:01 م

انتهاء التدريب العام للمتطوعين لتنظيم "أمم إفريقيا" باستادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام

انتهاء التدريب العام
إسلام نصير
dostor.org/2653377

انهت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق التدريب العام الذى نفذته اللجنة على مدار الأيام الماضية لعدد 1275 شاب وفتاة من أبناء محافظات القاهرة الكبري، وعدد من المحافظات المجاورة للمشاركة فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا.

وترسيخا لمفهوم المسئولية المشتركة وفى إطار تضافر الجهود، استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فعاليات التدريب العام بمبنى الخدمات الطلابية بمقر الجامعة حيث تم توفير المبنى بالكامل وكل ما يلزم من تجهيزات لإتمام مهمة التدريب على أكمل وجه، وشارك فى التدريب مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال مهارات الاتصال، حيث ركز التدريب على صقل مهارات الشباب المتطوعين، والتعامل مع المشكلات وآليات حلولها، وتزويدهم بالمعلومات الواجبة عن البطولة الأكبر فى كرة القدم فى القارة الإفريقية والتى تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا.

كما تضمن التدريب تعريف الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة بمجموعات القاهرة الثلاثة بالمواقع الموزعين عليها بشكل مبدئي من إستاد القاهرة واستاد الدفاع الجوى وإستاد السلام ومجموعات عمل الاستقبال بالمطارات وكذا مجموعات عمل الإقامة بالفنادق داخل القاهرة التى ستقوم باستقبال لاعبي المنتخبات الإفريقية وضيوف البطولة.

وبدأ التدريب بلقاء تجميعي فى ساحة النصب التذكارى للمرحومة سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوضيح بعض المعلومات العامة والإرشادية بشأن تنظيم مجموعات العمل، كما تضمن التدريب جلسة تدريبية خاصة مع الفتيات لقواعد الأمن والسلامة والأداء وأصول التعامل (فنون الإتيكيت).

وأشادت الدكتورة جهاد عامر بحرص الشباب المصري على المشاركة فى المحفل الإفريقي الذى تستضيفه مصر، وحرصهم على إظهار صورة بلدهم بشكل متميز انطلاقا من المسئولية التى يشعرون بها، لافتة إلى الالتزام والحماس والحرص الذى ظهر عليه الشباب المتطوعون فى التدريب العام والذى أقيم حتى الآن فى محافظات السويس والإسماعيلية والقاهرة.

وأكدت الدكتورة جهاد عامر أن شباب مصر سيكون لهم دور كبير فى نجاح بطولة إفريقيا سواءً كانوا فى تنظيم البطولة بشكل تطوعى أو حتى كمشجعين فى المدرجات، وكذا دورهم فى التعامل بشكل يعكس صورة مصر الحضارية مع الوفود الأجنبية أثناء زيارتهم لمختلف الأماكن بمصر على مدار البطولة، قائلة:"الشباب الذين لم نحظى بمشاركتهم معنا داخل مواقع المهام بالبطولة عليهم دور أكبر داخل مجتمعاتهم ودوائر تفاعلهم فى الحث على التشجيع الايجابي ونقل تلك الروح فى الأماكن التى ستوفر مشاهدة جماعية فى مختلف محافظات الجمهورية".

ونوهت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق إلى التدريب التخصصي الذي سيعقب التدريب العام للشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة بالقاهرة من خلال رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، لتوضيح كل المهام المطلوبة من الشباب لضمان تنفيذها أثناء التشغيل على أكمل وجه وبصورة تحقق الأهداف المأمولة.

كما أثنت الدكتورة جهاد عامر على المتابعة الحريصة خطوة بخطوة من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئاسة وأساتذة وعاملين للاطمئنان على أن تكون الجاهزية اللوجستية كاملة؛ ليتسني إتمام المهمة، مقدمة الشكر والتقدير للسيد الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الذى أنابه السيد رئيس الجامعة للتواجد خلال التدريب للاطمئنان على كافة التجهيزات، بالإضافة إلى الدور الإيجابي والحرص الصادق من السادة المدربين القائمين على التدريب، مؤكدة أن "استضافة مصر لكأس الأمم الافريقية هو ملف كل المصريين ومسئولية مشتركة من كافة المواطنين".

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