تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك مع هبوط قطاع التكنولوجيا
تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين، وأكد ناسداك اتجاهه التصحيحي منخفضا بفعل أسهم ألفابت وفيسبوك وأمازون وسط مخاوف بشأن استهداف الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الحكومة الأمريكية للشركات الثلاث.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.74 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 24819.78 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.61 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 2744.45 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 120.13 نقطة أو 1.61 بالمئة إلى 7333.02 نقطة.