فيرشينين يبحث مع سوسان تحقيق الاستقرار في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مع مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، تحقيق الاستقرار للأوضاع الميدانية في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أنه جرى خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول الوضع في سوريا وغير ذلك من القضايا الإقليمية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".



وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا بالتفصيل مسائل تحقيق استقرار ثابت للأوضاع الميدانية في سوريا مع استمرار مكافحة الإرهاب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والنازحين العائدين، وكذلك تفعيل عملية سياسية يقودها سوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".



يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين شارك الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، وأكد خلالها تمسك روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وأنقرة في سبتمبر الماضي بشأن إدلب، وشدد على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية التي لا تزال تنشط هناك.