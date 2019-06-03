أطباء موريتانيا يضربون عن العمل

دخل أطباء موريتانيا الإثنين، إضرابًا عن العمل في العديد من المنشآت الصحية في البلاد، يستمر على مدى يومين بدعوة من عدد من النقابات الصحية، بهدف حمل السلطات على تلبية مجموعة من المطالب.



وقالت النقابات، إن نسبة 90% من العمليات التي كانت مبرمجة الإثنين، في مستشفيات العاصمة والولايات الداخلية تم تأجيلها، مضيفة أن فرق المداومة تقلصت بنسبة 80% وتم التكفل فقط بالحالات المستعجلة.



وأضافت نقابة الأطباء في بيان لها حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن معظم المنتسبين لها في قطاع الصحة، شاركوا بالإضراب في جميع الولايات، وأن مئات الاستشارات تم إلغاؤها.



وتتهم النقابة الحكومة بعدم الوفاء بالتزامات تم التوقيع عليها في بروتوكول اتفاق سابق مع النقابات الصحية، وكان من المفترض أن ينفذ الاتفاق ابتداءً من شهر نيسان أبريل الماضي.



ويقضي بروتوكول الاتفاق بزيادة الرواتب، واكتتاب جميع الأطباء، وتوزيع قطع أرضية عليهم وزيادة سن التقاعد.



وكانت النقابات الصحية الموريتانية، قد هددت في وقت سابق بالدخول في إضراب شامل عن العمل، في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم، وسبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية الشهر الماضي، أمام بعض المستشفيات الرئيسية في العاصمة نواكشوط، كما نفذوا توقفًا جزئيًا عن العمل.