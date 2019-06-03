الصين تفوز بتنظيم كأس آسيا 2023 بالتزكية

ذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيعلن فوز الصين بتنظيم كأس آسيا 2023، (النسخة الثامنة عشرة)، غدًا الثلاثاء.



وأشار الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم الإثنين "ستكون كلّ الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة".



وسيعلن الاتحاد الآسيوي قراره بشأن تنظيم بطولة آسيا 2023، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.



وتخلّت كوريا الجنوبية منتصف مايو الماضي عن فكرة الترشح، لتصبح الصين المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.



وسبق أن استضافت الصين نهائيات كأس آسيا العام 2004، ووصل منتخبها إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر 13 أمام اليابان.



وعبرت كل من تايلاند وإندونيسيا عن رغبتهما باستضافة نهائيات 2023، قبل أن تنسحبا.



يشار إلى أن الإمارات استضافت نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.