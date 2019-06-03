الرئيس اليمني: نجدد التمسك بمبادئ الثورة والمضي في النضال لاستعادة الدولة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التمسك بمبادئ الثورة اليمنية العظيمة، مجددًا العهد المضي في النضال لاستعادة الدولة اليمنية وتجسيد آمال الشعب اليمني في الحياة الكريمة في ظل دولة اتحادية عادلة لا تعرف إلا مواطنين أحرارًا مؤمنين أعزة لا يقبلون الضيم ولا الذل ولا الخضوع إلا لله تعالى وحده.

وقال الرئيس اليمني في خطابه الذي وجهه، مساء اليوم، إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك "إن المليشيا الحوثية الانقلابية جعلت اليمنيين يصومون رمضان لعامهم الخامس على التوالي وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة ونهب أقواتهم ومصادرتها لمصلحة مخططاتهم الشريرة مع إصرار من قبل الانقلابيين على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم إصرارا لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين وترى بالحوثيين أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي".



وأضاف الرئيس اليمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية مخاطبًا سكان العاصمة صنعاء وكل المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية "أقول لكم أننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية ونعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك المليشيات العابثة ولتعلموا أنكم في قلوبنا ونحن معكم ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل فكل اليمنيين لدينا سواسية وحقوقهم علينا واجبة فوق كل ارض وتحت كل سماء".