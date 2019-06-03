داخلية موسكو: تلقينا آلاف الطلبات من دونيتسك ولوجانسك للحصول على الجنسية الروسية

ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها تلقت آلاف الطلبات من أشخاص يعيشون في إقليمي دونيتسك ولوجانسك المتجاورين في شرق أوكرانيا للحصول على الجنسية الروسية.

وأضافت الداخلية الروسية، في بيان اليوم الإثنين، "حتى اليوم، تلقينا عدة آلاف من طلبات الحصول على الجنسية الروسية، سيتم النظر فيها خلال فترة 3 أشهر على النحو المنصوص عليه في المرسوم الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الصدد".

وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية الى أن إقليمي دونيتسك ولوجانسك أعلنا نفسيهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا في 2014، لكنهما لم تنل الاعتراف الدولي، وتتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين الذين يخوضون معارك مسلحة ضد الجيش الأوكراني في الإقليمين.

ووقّع بوتين، في وقت سابق من العام، مرسوما يُبسّط عملية منح جوازات سفر روسية للأشخاص الذين يعيشون في الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في دونباس، وهي الخطوة التي تعارضها كييف.